Старая Русса, Новгородская область, 27 июня, 2017, 18:34 — ИА Регнум. В музее представлены исторические документы, образцы обмундирования времён Великой Отечественной войны, необычные экспонаты, среди которых офицерский пистолет «Маузер», немецкий полевой телефонный аппарат и американский телефон, переданный СССР по ленд-лизу. Также в музейной экспозиции представлены точные копии всех наград генерала. Отдельно будут экспонироваться находки поисковых отрядов Новгородской области.

Rvio.histrf.ru Открытие музея «Полководцы Победы» в Молодёжном культурном центре города Старая Русса Новгородской области

Инициатором создания музея выступило Российское военно-историческое общество (РВИО).

Rvio.histrf.ru В музее «Полководцы Победы». Старая Русса, Новгородская область

Напомним, самый молодой военачальник Иван Черняховский встретил войну командиром 28-й танковой дивизии 12-го механизированного корпуса Северо-Западного фронта. Летом 1941 года он участвовал в оборонительных боях юго-западнее Шяуляя, на западной Двине, под Сольцами, в составе Новгородской оперативной группы войск защищал Новгород.