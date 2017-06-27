Нью-Дели, 27 июня, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Индийская разведка установила, что боевики планируют нападение на несколько сотен полицейских и паломников в северном штате Джамму и Кашмир, 27 июня сообщает Press Trust of India.

Айтен Юран У входа в храм

Разведданные показали, что боевики планируют нападение на пещеру Амарнатх, жертвами терактов могут стать от 100 до 150 индуистских паломников и около 100 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 40-дневное ежегодное паломничество в индуистскую святыню Амарнатх начнется 28 июня. Правительство Индии мобилизовало 35−40 тыс. военнослужащих и сотрудников полиции для защиты паломников.

Пещера Амарнатх находится в узком горном ущелье на высоте 3 тыс. 888 метров, в 140 километрах от Сринагара, административного центра штата Джамму и Кашмир.

Индуистская мифология гласит, что в пещере Амарнатх бог Шива объяснил тайну жизни своей супруге Парвати.