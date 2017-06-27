Тула, 27 июня, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Причиной повышенного интереса Роскомнадзора к Telegram могли стать неоднократные заявления его создателя Павла Дурова о неподконтрольности мессенджера силовым структурам. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доцент кафедры социологии и политологии Тульского государственного университета Андрей Махрин.

Логотип мессенджера Telegram

«Ситуация обострилась буквально на прошлой неделе. Часть СМИ встали на позицию, что данный канал практически преступный, оппозиционные СМИ — начали транслировать позицию, согласно которой это просто попытка власти надавить на Дурова», — отметил Андрей Махрин, отметив, что судить о ситуации, не зная всех обстоятельств и деталей, сложно.

Вместе с тем, напомнил политолог, в свое время Дуров со скандалом ушел из другого своего детища — «Вконтакте», после чего взялся реализацию проекта Telegram.

«Очень гордился тем, что он неподконтролен для силовых структур, разрекламировал его. Может быть, в этом и надо искать ответ», — предположил Андрей Махрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор потребовал от Telegram предоставить предписанную законом информацию о компании-владельце: полное имя компании, страну регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, фактический адрес компании, почтовый адрес, электронный адрес и доменное имя, электронные адреса администратора ресурса и провайдера хостинга, а также описание сервиса. После этого последовало предупреждение о блокировке.

А накануне, 26 июня, ФСБ сообщила, что Telegram был использован террористами при организации теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля.