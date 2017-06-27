Владивосток, 27 июня, 2017, 18:28 — ИА Регнум.

Участники эко-смены в Приморье оценят состояние побережья Японского моря.

Рдш.рф Открытие эко-смена РДШ во Всероссийском детском центре «Океан» (Приморье)

Около 300 детей из большинства регионов России стали участниками профильной смены Российского движения школьников (РДШ) «Юные экологи», которая открылась во вторник во Всероссийском детском центре «Океан» (Приморье).

Член экспертной комиссии по развитию экологического направления РДШ Александр Жушев сообщил журналистам, что участникам смены предстоит создать экологические дорожные карты и оценить состояние побережья Японского моря.

«Ребята будут выполнять различные задания по экологической тематике, чтобы получить некие практические результаты. После этого состоится конференция, на которой участники друг другу будут рассказывать, чему научились за это время. Я с детьми, например, буду заниматься изготовлением моделей эко-боксов, емкостей, в которых можно содержать различных животных: мы будем делать аквариумы, флорариумы, инсектариумы», — цитирует слова Александра Жушева ТАСС.

Участниками профильной смены стали лидеры школьных эко-отрядов, победители конкурса «Здоровье планеты? В моих руках!», а также члены Всероссийского детского экологического совета Российского движения школьников. За три недели, что будет длиться смена, планируется обсудить, в частности, проблемы загрязнения и популяризацию экологии.

Как отметил Александр Жушев, школьники пройдут обучающий курс по разработке экологических проектов, посетят «энергосберегающие» и «заповедные» уроки. Под руководством экспертов они создадут собственные дорожные карты по экологическому направлению, посетят Ботанический сад, Приморский океанариум, пройдут эко-тропу ВДЦ «Океан», а также поучаствуют в мониторинге загрязненности побережья Японского моря.

«Помимо теоретической части, должны быть практические результаты, то, что можно где-то применить, показать. Ребята после смены разъезжаются в свои регионы, и нам крайне интересно, чтобы они могли тиражировать знания и навыки, которые получили на этой смене. Чтобы они продолжили работу в своих регионах с друзьями и одноклассниками», — подчеркнул Александр Жушев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Учредителем является Федеральное агентство по делам молодежи. Оно также будет обеспечивать представительство РФ в координационном совете организации.

Председателем РДШ являете космонавт-испытатель Сергей Рязанский.

Ранее экологический форум РДШ прошел с 4 по 8 июня в Московской области. В его работе приняли участие в общей сложности 420 человек — более 60 экоотрядов из 56 регионов страны

С участниками форума в Подмосковье встретился спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов.

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