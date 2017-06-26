Красноярск, 26 июня, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Красноярск во второй раз принимает межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири». Участниками фестиваля в этом году стали более тридцати специалистов: как признанных экспертов, так и молодых архитекторов из сибирских городов. Для архитектурного сообщества фестиваль является творческим пространством профессионального общения, обмена идеями и мнениями.

Администрация города Красноярска Красноярск во второй раз принимает межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири»

Обращаясь к участникам церемонии открытия фестиваля, Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов сказал: «Архитектурный форум «Зодчество Восточной Сибири» не нуждается в представлении: он объединяет талантливых архитекторов уже в 17-ый раз. Городом его проведения в основном был Иркутск, и вот уже во второй раз фестиваль проводится в Красноярске, что для нас крайне почётно и ответственно. В нашем городе мы стараемся реализовать новые подходы в градостроительной деятельности. Для этого в течение нескольких лет велась очень серьёзная работа по созданию Генерального плана развития Красноярска до 2033 года. На сегодняшний день, помимо генплана, у нас есть проект улично-дорожной сети, правила землепользования и застройки, завершается работа над созданием проектов планировок жилых районов — одного из элементов комплекта градостроительной документации. Мы делаем упор на рекреационные территории, на зелёный каркас города, на создание условий для формирования общественных пространств — и это одно из важных достижений принятого генплана. Пройдя этап его создания, для нас принципиально важно иметь возможность обсуждать творческие идеи и решения в области архитектуры, объединяя в Красноярске специалистов из самых разных уголков России и зарубежных профессионалов».

Так, в выставочной части фестиваля представлен совместный проект красноярских архитекторов и специалистов из Голландии. Кроме того, в рамках фестиваля немецкий архитектор Даниел Дендра проведёт открытый мастер-класс, посвящённый актуальным проблемам дизайна и архитектуры городской среды. Своё мастерство представит и архитектор из Болгарии Георги Станишев.

Как отметил профессор Международной академии архитектуры Андрей Чернихов, такой обмен практиками — показатель открытости архитектурного мира: «Мы профессионально работаем с лучшими архитекторами и вместе смотрим в будущее, как говорится, с широко открытыми глазами. И что важно — это будущее становится всё более ориентированным на человека. Ведь именно человек находится в центре цивилизации городов. Отличительно, что в Красноярске архитекторы-девелоперы столь тесно сотрудничают с властью, в чём мы смогли убедиться и при осмотре выставки. Желаю, чтобы Красноярск с каждым годом становился всё более архитектурно целеустремленным городом, потому что для этого есть фантастический потенциал: и острова, и Енисей, и исторический центр».

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков впервые приехал в Красноярск и поделился с участниками фестиваля своими впечатлениями от столицы края: «Удивительный город, сам ландшафт и Енисей задаёт такой мощный тон, который, на самом деле, трудно испортить архитектору. В Красноярске сложилась блестящая архитектурная школа, которая оказывает влияние не только на свой город, но и на ближайшие регионы. Архитектура, на мой взгляд, должна стать основой культурной политики страны, безусловно, строительного комплекса. И сегодняшний форум вселяет оптимизм, что в будущем, шаг за шагом, так и будет. Отмечу, что по объёму выставочной части фестиваль в Красноярске значительно больше, чем в Москве. Пользуясь случаем, я приглашаю вас на «Зодчество» в Москве, которое состоится с 5 по 7 октября в Гостином дворе».

Текущий фестиваль представил на своей площадке масштабную экспозицию более чем из 70-ти различных архитектурных проектов: бизнес-центров, жилых зданий, общественных пространств и других элементов современного города. Свои работы, наравне с профессионалами, в конкурсной части фестиваля презентовали и начинающие красноярские архитекторы. Так, выпускница Института архитектуры и дизайна СФУ Дарья на суд жюри представила проект реконструкции промышленного здания в железнодорожный выставочный центр: «Это здание расположено на территории бывшего комбайнового завода, напротив главного железнодорожного вокзала города. Считаю, что такие объекты востребованы в современном мегаполисе. Они могут не только фиксировать уникальную историю города, но и стать полноценным общественным пространством. Именно такая идея заложена в моём проекте и мне интересно, как её оценят эксперты».

Отрадно отметить, что фестиваль «Зодчество Восточной Сибири» динамично развивается, внедряет новые форматы работы, интересные не только специалистам в сфере архитектуры, но и обычным горожанам. Так, любой красноярец может стать участником архитектурного интерактива. В этом году организаторы форума впервые предложили такую актуальную тему для обсуждения как «Нестоличные практики». Архитекторы сибирских городов обсудят особенности региональных проектов: есть ли собственная идентичность у сибирской архитектуры? В целом — каковы пути развития сибирских городов?

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул, что дискуссия на эту тему имеет практический интерес. Ведь столичные практики, которые реализуются в крупнейших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, радикально отличаются от практик, которые присуще и Красноярску, и другим крупным городам Сибирского федерального округа.

«В Сибири мы обречены быть динамичными, открытыми для нового, особенно в сфере архитектуры. Наше архитектурное сообщество всегда должно находить компромисс с жителями городов, сотрудничать с различными общественными организациями. Поэтому уверен, что эта тема будет полезной и интересной для специалистов. Спасибо всем, кто приехал в Красноярск для участия в архитектурном фестивале. Его конкурсантам я желаю отличного выступления. А всем гостям — добрых впечатлений о Красноярске», — пожелал Эдхам Акбулатов.

Добавим, что XVII межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири» будет проходить в Красноярске до 28 июня включительно.