Ярославль, 27 июня, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В Ярославской области готовятся документы на введения режима чрезвычайного положения в трех районах. Об этом корреспонденту ИА Regnum сообщили в комитете по аграрной политике, экологии и природопользованию региональной думы.

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Погода в Ярославской области сильно выбивается за пределы климатической нормы. В июне температура опускалась ночью до минусовых температур, дневная — на 5−6 градусов ниже климатической нормы. По всей территории области отмечаются обильные осадки.

Неблагоприятные погодные условия создают дополнительные трудности ярославским аграриям, растут их затраты. Сельхозпроизводители опасаются, что урожай 2017 года будет крайне плохой.

«У нас идет заготовка силосной массы, но мы не можем просушить ее до нужных параметров. Сохнет крайне медленно. На 2−3 недели замедлился рост зерновых, картофеля и особенно кукурузы. Мы готовимся к большим убыткам», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM о состоянии дел заместитель директора агрофирмы «Пахма» Александр Громов.

Удивительно, но столь актуальный вопрос был поднят не в правительстве Ярославской области, а депутатами регионального парламента.

Депутат Александр Воробьёв, учитывая положение дел на селе, предложил комитету по аграрной политике, экологии и природопользованию рассмотреть возможность введения в области режим ЧС, который предусматривает упрощённую возможность компенсаций сельзпредприятиям, пострадавшим из-за погодных условий.

«Погода бьёт по аграриям. Сельхозпредприятия могут остаться без кормов, а в дальнейшем и без хлеба. Необходимо проанализировать ситуацию. Потери по озимым составили 9%. Не критично, но специалисты опасаются падения хлебов. С заготовкой кормов тоже очень всё не просто — есть отставание на 10 дней. Нужен постоянный мониторинг и готовность к оперативным действиям власти. Моё мнение — введение режима ЧС обосновано», — считает Александр Воробьев.

Заявление депутата Воробьёва было рассмотрено. Однако члены комитета посчитали, что введение ЧС на всей территории области сейчас нецелесообразно. Вопрос прорабатывается пока на районном уровне. Собираются документы на введение ЧС в трех районах: Даниловском, Тутаевском и Большесельском.

«Несмотря на то, что температура в последние месяцы была на 5−6 градусов ниже нормы и обильные осадки, план по посевам выполнен на 95%. Районы пока справляются. Лишь в трех из них может быть объявлен режим ЧС. Но в каждом из них площадь неподготовленных территорий составляет не больше 100 гектар», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию областной думы Алексей Окладников.

Депутаты-аграрии предполагают, что у сельхозпроизводителей могут возникнуть проблемы с заготовкой силоса и кормов для скота, и урожай зерновых будет меньше, но говорить о реальных потерях преждевременно. Выплата компенсаций возможна лишь по конкретным фактам.

«Получить деньги от государств будет непросто. Надо будет доказать, что невысокий урожай — результат погодных условий, а не безалаберность руководителей сельхозпредприятий. Мы очень надеемся на оставшиеся летние месяцы. Верим, что природа компенсирует недоданное», — выразил надежду Алексей Окладников.

Надо отметить, что практики компенсационных выплат по условиям ЧС в Ярославской области ещё не было.

Синоптики предсказывают, что в конце июня-начало июля в Центральный регион придет долгожданное лето. Если решение о компенсациях будет принято, то выплаты будут осуществляться из резервного фонда регионального бюджета, возможно будут выделены и федеральные деньги.