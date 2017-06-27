Калуга, 27 июня, 2017, 18:16 — ИА Регнум. В Калужской области предложили уменьшить стоимость сертификата, подтверждающего знание русского языка, для тех, кто его уже знает.

Пресс-служба Правительства Калужской области В калужском региональном многофункциональном миграционном центре

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сейчас документ, подтверждающий знание языка, основ российского законодательства и истории России стоит порядка 7 тыс. рублей. Это стало поводом для многочисленных жалоб в адрес местных властей, заявляют в областном правительстве.

В окончательную стоимость сертификата входит не только экзамен, но и обучение. Сам экзамен для мигранта стоит 700 рублей. Предлагается разделить стоимость сертификата, выделив стоимость для тех обучающихся, кто не владеет русским языком и не знаком с российской историей и законодательством РФ и стоимость для тех, кто языком владеет. Для первой категории мигрантов цена останется прежней, а для второй её хотят сократить на 1 тыс. рублей.

Также губернатор области Анатолий Артамонов предложил проводить экзамены и обучение претендующих не в аудиториях учебных заведений, а на базе недавно открывшегося регионального миграционного многофункционального центра в индустриальном парке «Ворсино».

"Ничего с претендентом на получение российского гражданства не случится. Он поедет туда, в Балабаново, и сдаст экзамен для того, чтобы не было коррупции. Не надо подвергать риску все другие наши учреждения, в том числе учебные. А то мы одной рукой с коррупцией боремся, а другой рукой плодим источники коррупции», — заявил он.

В настоящее время экзамены принимают в нескольких вузах и других учебных заведениях области. В среднем эта услуга обходится претендентам на получение российского гражданства около 4900 рублей. Для жителей Украины предоставляется скидка — в среднем они платят 2,5−2,8 тыс. рублей. В год в Калужской области регистрируется около девяти тысяч заявлений на получение гражданства РФ.

Напомним, в 2016 году на миграционный учет поставлено почти 180 тысяч приезжих, в основном из стран ближнего зарубежья. Зарегистрировано по месту жительства 17 тысяч, на учете по месту пребывания их более 162 тысяч. В 2016 году в калужском регионе постоянно проживало более 61 тысячи мигрантов.

В ближайшие пять-шесть лет экономике Калужской области дополнительно потребуется около 63 тысяч рабочих и специалистов.