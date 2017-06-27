Ижевск, 27 июня, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения подарил жительнице аварийного дома в Ижевске путевку в Сочи. Сегодня, 27 июня, жительница Ижевска Анастасия Вотинцева празднует день рождения.

Kremlin.ru Владимир Путин и врио главы Удмуртии Александр Бречалов

«У меня есть для вас небольшой подарок, но приятный. Это путевка в Сочи», — сказал президент. Ижевчанка получила в подарок семейный сертификат в оздоровительный комплекс Дагомыс.

Путин дал поручение врио главы Удмуртии Александру Бречалову расселить особо аварийные дома в Ижевске до конца 2017 года, рассматривая случай каждой нуждающейся семьи отдельно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 июня жительница Ижевска сообщила в ходе прямой линии с президентом, что ее дом признан аварийным, однако расселение состоится только через 12 лет.

«Чушь, конечно», — отреагировал глава государства. Президент подчеркнул, что соответствующие ресурсы из федерального бюджета на расселение аварийного жилья выделяются.

«Я к вам заеду, — пообещал Путин. — Я вот планирую быть в Ижевске. Заеду — посмотрю, что там у вас происходит».

Глава государства планирует посетить также концерн «Калашников» и Ижевский электромеханический завод «Купол».