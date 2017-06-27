Ниамей, 27 июня, 2017, 18:07 — ИА Регнум. В Нигере в пустыне Сахара пропал 51 мигрант. Власти страны считают, что мигрантам не удалось спастись после того, как их бросили контрабандисты, согласно заявлению Международной организации по миграции (МОМ), 27 июня сообщает Associated Press.

Пустыня

Несколько дней назад 24 выживших мигранта из Гамбии, Нигерии, Сенегала и Кот-д'Ивуара сообщили властям страны, что в пустыне Сахара контрабандисты бросили на произвол судьбы 75 мигрантов.

В МОМ заявили, что выжившие мигранты были доставлены в населенный пункт Сегедине, 27 июня их направят в центр по приему беженцев в городе Дирку.

Власти Нигера проводят поисковую операцию тел 51 мигранта в Сахаре, где недавно прошли песчаные бури.

Напомним, с апреля 2016 года в Нигере удалось спасти более 600 мигрантов, направляющихся в ЕС. Италия остается основным пунктом назначения для потока мигрантов из Северной Африки.

За последние четыре года в Средиземном море утонули около 13 тыс. мигрантов, а берегов Италии достигли 500 тыс. человек.