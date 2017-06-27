Москва, 27 июня, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Группа фальшивомонетчиков, состоящая из четырех уроженцев Дагестана, задержана в Москве по подозрению в изготовлении и распространении фальшивых денежных знаков. По предварительным данным, в течение двух месяцев 2017 года — апреля и мая — задержанные орудовали на вокзалах столицы.

Anton Starikov Деньги

Как сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, злоумышленники изготавливали подделки достоинством 500 рублей. Затем подозреваемые вносили самодельные деньги в билетопечатающие аппараты в качестве оплаты проезда до ближайшей железнодорожной станции.

Сдачу с фальшивок они забирали себе. Таким образом им удалось обналичить поддельных купюр на общую сумму более 51 тыс. рублей.

Всего же при обысках на съемных квартирах задержанных было обнаружено и изъято поддельных денег на сумму около 7,5 млн рублей. Кроме того, было изъято оборудование для их изготовления.

Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в Московской области был задержан за продажу поддельных денежных знаков уроженец Ленинградской области, который переехал в Дагестан. Задержанный продавал фальшивки за 35% от номинальной стоимости. Общая сумма подделок составила свыше одного миллиона рублей.

Организаторы незаконной торговли 5-тысячными подделками были задержаны в Дагестане. Среди них был уже имевший судимость поставщик фальшивок — уроженец селения Хиндах Гунибского района.

В марте 2017 года в Дагестане при попытке сбыть один миллион поддельных рублей за 290 тысяч настоящих в руки правоохранителей попался местный житель.

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