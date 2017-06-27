Москва, 27 июня, 2017, 17:50 — ИА Регнум. «Искренне рад, что ваш форум уверенно развивается, укрепляет сложившиеся традиции. И с каждым годом вовлекает в орбиту своей деятельности все больше юношей и девушек — с активной жизненной, общественной, гражданской позицией, — говорится в приветствии. — Здесь, на владимирской земле, вас ждет насыщенная и разнообразная программа, созданы прекрасные условия для полезных и содержательных дискуссий с известными политиками, учеными, преподавателями, экспертами, представителями СМИ. И конечно, вы сможете пообщаться со своими сверстниками из многих регионов страны, в творческой и неформальной атмосфере обсудить интересующие вас проблемы».

Территориясмыслов.рф Участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»

Президент выразил уверенность, что участники форума с пользой и удовольствием проведут время, а их проекты, идеи и замыслы обязательно воплотятся в реальные дела, сообщает во вторник, 27 июля, пресс-служба Кремля

Напомним, образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» начал свою работу 27 июня. Программа форума в этом году в значительной степени посвящена ключевому событию страны в сфере молодёжной политики — XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов.

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