В Китае задержан вылет самолёта со «счастливыми» монетками в двигателе
Шанхай, Китай, 27 июня, 2017, 17:51 — ИА Регнум. В Китае сотрудники аэропорта задержали вылет пассажирского авиалайнера после обнаружения в одном из его двигателей нескольких монет, заброшенных пожилой пассажиркой «на удачу», сообщает газета «Женьминь жибао».
По информации издания, пассажирский авиарейс CZ380 из Шанхая в Гуанчжоу был отложен после поимки сотрудниками аэропорта пожилой пассажирки, бросавшей в двигатель самолёта монетки «на удачу».
В результате в двигателе авиалайнера, на борту которого находились 150 пассажиров, были обнаружены девять металлических монет.
Вероятно, таким образом женщина хотела увеличить вероятность счастливого исхода своего путешествия.
В результате этого, вылет пассажирского самолета задержался на пять с половиной часов.