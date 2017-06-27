Шанхай, Китай, 27 июня, 2017, 17:51 — ИА Регнум. В Китае сотрудники аэропорта задержали вылет пассажирского авиалайнера после обнаружения в одном из его двигателей нескольких монет, заброшенных пожилой пассажиркой «на удачу», сообщает газета «Женьминь жибао».

Chinadiscovery.com Самолет китайских авиалиний

По информации издания, пассажирский авиарейс CZ380 из Шанхая в Гуанчжоу был отложен после поимки сотрудниками аэропорта пожилой пассажирки, бросавшей в двигатель самолёта монетки «на удачу».

В результате в двигателе авиалайнера, на борту которого находились 150 пассажиров, были обнаружены девять металлических монет.

Вероятно, таким образом женщина хотела увеличить вероятность счастливого исхода своего путешествия.

В результате этого, вылет пассажирского самолета задержался на пять с половиной часов.