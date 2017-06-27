Екатеринбург, 27 июня, 2017, 17:44 — ИА Регнум. В Свердловской области ликвидирован склад интернет-магазина по продаже наркотиков. Сотрудники полиции задержали ранее судимую по статье 228 УК РФ женщину, у которой нашли более 2,150 килограммов наркотиков, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

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Операция прошла в Верхней Пышме. В съёмной квартире на Успенском проспекте под кроватью нашли большую спортивную сумку. А в ней было обнаружено несколько свертков с порошком белого цвета. Вещество оказалось синтетическим наркотиком.

Полицейские полагают, что подозреваемая по имени Кристина имеет отношение к деятельности интернет-магазина по торговле наркотиками. Во всяком случае, у них есть сведения, что она хранила и фасовала нарковещества, а затем передавала их другим работникам магазина для продажи.

Сейчас женщина находится в изоляторе. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, это не единственное задержание по делам о наркотиках, о котором сегодня, 27 июня, сообщили сотрудники полиции. По их данным, в Кировграде были задержаны двое молодых людей. Количество изъятого у них синтетического нарковещества смехотворно — всего 0,35 граммов, но им грозит вполне реальное уголовное дело и лишение свободы на срок до 10 лет.

Добавим, наркотики в Свердловской области изымают практически ежедневно. При этом, как заявлял на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела по надзору за исполнением законов об обороте наркотиков прокуратуры Свердловской области Михаил Шаров, ликвидация ФСКН в 2016 году негативно повлияла на выявляемость таких преступлений.

При этом растёт смертность от употребления нарковеществ. В 2016 году умерли 112 человек, а с начала 2017-го уже более 100.