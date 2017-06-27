Липецк, 27 июня, 2017, 17:44 — ИА Регнум. В Липецке после пикета жильцов дома №5 на улице Газина, который был построен в 20-х годах XX века, разбираются, кто виновен в том, что людей до сих пор не расселили из столетнего здания.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жилье

Как сообщили в пресс-службе администрации, жильцы находятся «в стадии оформления документов» — процесс идет медленнее, чем ожидали чиновники, но повода для беспокойства нет. Однако инвестор виновной в проволочках назвал администрацию города, с которой компания не может договориться о межевании земельного участка.

Со ссылкой на руководителя ПАО «Спецфундаментстрой» Евгения Сырова пресс-служба мэрии сообщила, что процесс оформления документов, необходимых для переселения жильцов, близок к завершению.

«По его словам, задержка сроков происходит из-за того, что несколько семей с несовершеннолетними детьми из числа проживающих по данному адресу, должны получить разрешение на сделку от органов опеки, одна — оформляет наследство», — говорится в сообщении мэрии.

По данным администрации, вопрос переселения людей из здания постройки 1920-х годов в микрорайоне Сокол решают с весны 2016 года. Строительная компания, которая хочет получит на этом участке землю для строительства, высказала готовность предоставить 28 квартир жильцам ветхого дома. Таким образом мэрия собиралась ускорить процесс переселения, так как в программу переселения из аварийного жилья этот дом не включен и ждать новых квартир пришлось бы очень долго — в очереди на расселение стоят более 120 домов областного центра.

В департаментах ЖКХ, градостроительства и архитектуры администрации Липецка не отрицают, что рассчитывали на более оперативное решение этого вопроса. Однако «панику» назвали преждевременной, а отдельные региональные СМИ, поддерживающие волнения жильцов — недобросовестными.

Однако странице депутата Горсовета от КПРФ Николая Быковских опубликовано обращение Евгения Сырова, что границы земельного участка, на котором должен появиться новый двухподъездный дом, до сих пор не определены.

ООО «Спецфундаментстрой» сообщает, что до решения вышеуказанного вопроса Департаментом градостроительства и архитектуры администрации г. Липецка переселить жильцов дома №5 по улице Газина, планируемого к сносу, в новые квартиры, в настоящее время не предоставляется возможным, так как размещение одноподъездного жилого дома в редакции Департамента градостроительства и администрации г. Липецка не покрывает всех расходов ООО «Спецфундаментстрой», связанных с расселением жильцов дома №5 по ул. Газина в г. Липецке», — говорится в обращении Сырова.

При этом портал Gorod48 сообщает, что из реестра ветхого и аварийного жилья дом был исключен в 2015 году по инициативе самих жильцов, которые поддались на уговоры руководителя департамента ЖКХ Липецка Евгения Лисаконова:

«Власть заявила жильцам, что может переселить их по некоему партнерству с бизнесом, в новые квартиры… Глава департамента ЖКХ Липецка Евгений Лисаконов, убедил их, во-первых, признать дом неаварийным, якобы для того, чтобы можно было провести сделку обмена, а во-вторых приватизировать квартиры тем, кто этого еще не сделал… В итоге, ни новых квартир, обещанных мэрией, и дом, повторимся, столетний, разваливающийся — по документам вовсе не старый, и не аварийный», — сообщает издание (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Жильцы дома провели пикет у мэрии 23 июня и намерены повторить свою акцию 29 июня.