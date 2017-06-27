Великие Луки, Псковская область, 27 июня, 2017, 17:35 — ИА Регнум. В городе Великие Луки Псковской области началось строительство велоцентра со специальной велодорожкой длиной в 5100 метров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города, велоцентр расположится в черте города, но среди зелёных насаждений. Велодорожка также будет проложена в лесу.

«Специально для спортсменов велодорожка делается с перепадами высот, которые позволят имитировать условные подъёмы в гору, пологие спуски, резкие повороты. Вдоль велодорожки установят фонари, сделают ливневую канализацию, чтобы не скапливалась вода», — отметил председатель комитета по физкультуре и спорту администрации города Александр Гаврилов.

В будущем велогородке появится спортивная площадка для игровых видов спорта (баскетбола, волейбола, футбола) со специальным полиуретановым покрытием, отапливаемые раздевалки, площадка для дошколят с качелями и другим игровым инвентарём, площадка для обучения езде на велосипеде, а также склад для инвентаря — велосипедов и лыж.

Работы по строительству велоцентра ведёт подрядная организация ООО «Ремстройсервис» из Санкт-Петербурга. Местные подрядчики будут привлечены для асфальтирования территории.

В настоящее время для проведения тренировок и соревнований велосипедистов перекрываются городские улицы и дороги.

Напомним, центр по подготовке велосипедистов планировали построить в Великих Луках ещё в 2016 году, к 850-летию города, однако проект был отложен. В 2017 году на строительство велоцентра в Великих Луках Псковская область получила из федерального бюджета 70 млн рублей.