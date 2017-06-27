Ижевск, 27 июня, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ижевск. По данным сервиса flightradar24.com, борт специального летного отряда «Россия» прибыл из Сочи. В столице Удмуртии у президента запланировано несколько мероприятий.

Kremlin.ru В ходе посещения аварийного дома в Ижевске

В частности, Путин посетит концерн «Калашников», также состоится его посещение Ижевского электромеханического завода «Купол». Планируется провести встречу с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым.

Кроме того, глава государства обещал навестить жительницу Ижевска, которая дозвонилась на Прямую линию и пожаловалось на ожидание расселения аварийного дома в течение 12 лет.

До приезда Путина в Ижевске прошел ливень и затопил ряд городских улиц. В социальных сетях местные жители публикую фотографии наиболее проблемных мест. При этом они отмечают, что огромные лужи появляются в этих местах регулярно, а местные власти вместо того, чтобы приложить усилия и исправить ситуацию, обвиняют во всем капризы погоды.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 июня жительница Ижевска сообщила в ходе Прямой линии с президентом, что ее дом признан аварийным, однако расселение состоится только через 12 лет.

По данному факту незамедлительно были проведены проверки СУ СКР Удмуртии с целью оценки действий должностных лиц по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Также проверку провела и прокуратура.

Администрация Ижевска информировала, что дом был признан аварийным в ноябре 2016 года. Программа расселения граждан на 2012−2017 годы, действующая в Удмуртии, предполагает предоставление нового жилья жителям домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года.

Таким образом, указанный дом в программу до 2017 года не попал, а его снос и расселение намечены на 2029 год.