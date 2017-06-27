Орел, 27 июня, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Конкурс на замещение должности главы администрации города Орла горсовет планирует объявить 29 июня — вопрос внесен в повестку дня заседания парламента, назначенного на этот день, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM 450-летие города Орла

Вопрос значится в повестке под номером четыре. До этого депутаты рассмотрят вопросы Об исполнении бюджета города Орла за I квартал 2017 года, о внесении изменений в бюджет города на текущий год, а также утвердят порядок уведомления муниципальными служащими о намерении «выполнять иную оплачиваемую работу».

Конкурс пройдет в несколько этапов: после подачи претендентами заявок их рассмотрит конкурсная комиссия. Затем претенденты должны представить свои программы развития города, после чего и будет определен победитель.

Пост главы администрации Орла освободился 22 июня — Андрей Усиков добровольно сложил полномочия, чтобы перейти на работу в областное правительство. Пока обязанности главы администрации города будет исполнять Роман Игнатушин, заместитель главы города. Распоряжение об этом подписал сам Усиков еще до решения горсовета.

В числе претендентов на пост сити-менеджера орловские СМИ называют. В частности, главу Ливен Николая Злобина, бывшего главу Мценска Сергея Волкова, а также вице-спикера облсовета Владимира Негина. В то же время, пишут «Орловские новости», по данным некоторых источников, проведение конкурса может затянуться до осени.