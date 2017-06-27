Москва, 27 июня, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Он пояснил, что если бы боеприпас, поразивший авиалайнер, двигался по траектории запуска на встречном курсе, как утверждают голландские следователи, то он летел бы не менее 35 секунд и локатор зафиксировал бы два-три устойчивых эхо-сигнала от него.

Defensie.nl Обломки Боинга рейса MH-17

По словам замглавы Росавиации, российские локаторы «Утёс-Т» способны засекать гораздо меньшие по размеру объекты, чем ракета ЗРК «Бук».

Олег Сторчевой подчеркнул, что никаких отметок в районе траектории полета MH17 не было ни за полторы секунды до катастрофы, ни ранее. Это позволяет утверждать, что с восточного направления к авиалайнеру никакие объекты не приближались, хотя именно на этой версии упорно настаивает официальное следствие.

Напомним, ранее министр безопасности и юстиции Голландии Стеф Блок заявил, что ракеты могут не замечаться радарами и из этого сделал вывод, что отсутствие отметки от ракеты на данных радаров «не означает, что ракеты там не было».

Стоит отметить, что представители стран Евросоюза и США отвергают любую версию причин катастрофы авиалайнера Boeing Malaysia Airlines рейса MH17, которая противоречит их позиции, согласно которой пассажирский самолёт зачем-то сбили ополченцы ДНР и ЛНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Boeing-777 Malaysia Airlines выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года самолёт разбился в Донбассе. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.