Архангельск, 27 июня, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, он станет самым доступным из всех, что проводились ранее.

Taibola.ru Афиша Международного молодёжного фестиваля «Тайбола. Восход полярного солнца»

«Речь идет, прежде всего, о транспортной доступности, — говорит идейный вдохновитель и организатор фестиваля Илья Кузубов. — Планируется, что площадка разместится на берегу реки в МО «Кехтинское» Холмогорского района. А это всего в 50 минутах езды от Архангельска или Северодвинска».

Кроме того, в этом году у фестиваля появится профессиональная охрана, также все три дня на площадках будут дежурить сотрудники полиции и инспекторы ГИМС.

По словам Ильи Кузубова, много в этот раз ожидается и приглашенных артистов. Коллективы, планирующие свои выступления, приедут из Вены, Бурятии, Москвы и Камеруна.

«Мы ожидаем делегацию из 20 человек саамов, — рассказывает один из организаторов фестиваля Анна Попова. — Будет оборудована специальная площадка, где будет построено жилище и показан быт коренного северного народа».

Также впервые на «Тайболе» появится локация «Легенды викингов». Она станет основной в «Зоне приключений». Ожидается, что ее основными гостями будут норвежские участники из Музея Викингов с Лофотенских островов. Под открытым небом будет разбит лагерь норманнов: с шатрами, торговыми лавками, палатками ремесленников и боевым ристалищем.

Отметим, что фестиваль «Тайбола» проходил на берегу Белого моря в Архангельской области в районе деревни Солза в 2012 и 2013 годах. В 2014 году проект состоялся на необитаемом острове Марилов в Холмогорском районе, а в 2015 году был освоен морской берег недалеко от поморской деревни Ворзогоры в Онежском районе. За четыре года «Тайболу» посетило около 12 тысяч человек, в том числе из других регионов России.