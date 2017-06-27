Тбилиси, 27 июня, 2017, 17:10 — ИА Регнум.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

Очередные местные выборы в Грузии пройдут в конце третьей недели октября, соответственно, акт о назначении выборов президент издаст за 60 дней до выборов, в конце августа. Об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил 27 июня.

«Очередные выборы в органы местного самоуправления пройдут в конце третьей недели октября. Об этом мы договорились с правительством, но акт о назначении выборов будет издан за 60 дней до выборов, то есть в конце августа. Это решение было принято исходя из прошлогодних недоразумений, так как с этим вопросом связаны определенные законодательные и бюджетные вопросы», — пояснил президент.

По его словам, главное, чтобы избирательная среда была для партий предсказуемой, поэтому на основании совместного решения с правительством было решено предоставить им эту информацию.

«За 4 месяца до выборов партии должны знать будущий избирательный календарь. Это значит, что выборы будут назначены в конце третьей недели октября, но акт, который придаст этому процессу юридическую силу, будет издан в конце августа», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Как сообщалось ранее, президент Георгий Маргвелашвили после переговоров с правительством объявил дату парламентских выборов 2016 года за 6 месяцев до выборов, 5 апреля, отметив, что избирательная кампания начнется с 8 июля. Согласно законодательству, акт о назначении выборов был направлен на контрасигнацию премьеру. Такая поспешность вызвала возмущение у неправительственного сектора и оппозиции, которые указали, что это решение противоречит Конституции. Премьер прислушался к этому мнению, отказался от контрасигнации и вернул акт президенту. Повторный акт о назначении выборов Георгий Маргвелашвили издал уже в начале июня.