Петрозаводск, 27 июня, 2017, 17:11 — ИА Регнум. В Карелии после полутора лет работы удалось пресечь деятельность наркобанды и изъять крупнейшую партию наркотиков за всю историю правоохранительных органов республики. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили на брифинге в МВД Карелии, передает корреспондент ИА REGNUM. В результате спецоперации карельских полицейских задержаны 25 членов организованной преступной группировки.

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Осенью 2015 года стражи порядка начали оперативную разработку ОПГ, которая занимались незаконным оборотом психоактивных веществ. Особую сложность стражам порядка доставило то, что члены группировки друг с другом лично знакомы не были, общались с помощью мессенджера, наркотики продавали бесконтактным способом через систему закладок-тайников и электронной оплаты. Помимо этого, дилеры хорошо знали методы работы правоохранителей и умело скрывали свою незаконную деятельность.

Тем не менее, оперативники выяснили, что продажа наркотиков организована по принципу пирамиды в соответствии с заранее распределенными ролями. Был выявлен хорошо законспирированный способ покупки и поставки наркотиков в Петрозаводск, который позволил дилерам незаконно заработать, как минимум, 120 миллионов рублей. С осени 2015 года по весну 2017 года полицейские задержали с поличным в Карелии 24 участника организованного преступного сообщества.

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Также стражи порядка нашли подозреваемого, занимавшего в преступной иерархии высшую ступень — «межрегионального курьера». Им оказался 36-летний житель Нижегородской области. В его задачи входила доставка особо крупных партий наркотиков в различные регионы России, от Урала до западных границ страны.

В феврале текущего года карельские наркополицейские на автотрассе М-8 в Вологодской области задержали подозреваемого. При обыске машины оперативники изъяли пакеты с наркотиком, которые были спрятаны в запасной автопокрышке и спинки задних сидений.

Всего из незаконного оборота было изъято более 22 кг психоактивных веществ. Из них 14 кг — аналог амфетамина, а более 8 кг — сильный реагент-концентрат, предназначенный для производства курительных смесей — «спайсов». Из этого концентрата подозреваемые могли изготовить свыше 150 кг готового наркотика. Приблизительная стоимость изъятого на черном рынке оценивается в 120 миллионов рублей. Наркотик предназначался для преступных групп, действующих в Вологодской, Архангельской, Тверской, Нижегородской, Рязанской, Брянской и Тамбовской областях, а также в Карелии, Мордовии, Татарии и Башкирии.

При обыске квартиры наркокурьера в потолке был обнаружен тайник, где находились денежные средства в сумме 555 тысяч рублей. Также у безработного фигуранта были изъяты автомобили BMW и KIA, на которых он перевозил товар. Стоит отметить, что сам курьер наркотики не употреблял.

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В марте 2017 года полицейские УНК МВД по республике Карелия пресекли деятельность еще двух оптовых закладчиков, действовавших в Карелии и Нижегородской области. У них изъято более 4,5 кг различных наркотиков.

По 75 эпизодам следственное управление карельского МВД возбудило и расследует уголовные дела, предусмотренные статьями 210 и 228.1 УК РФ, в отношении 25 задержанных. Подозреваемые арестованы, им грозит наказание в виде различных сроков лишения свободы — вплоть до пожизненного, рассказали в МВД Карелии.