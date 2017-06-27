Москва, 27 июня, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию Соглашение между Российской Федерацией и Арменией об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Минобороны России Министры обороны России и Армении подписали Соглашение об Объединенной группировке войск двух стран. 30 ноября 2016 года

Соглашения с Арменией предусматривает создание объединенной группировки двух стран в Кавказском регионе коллективной безопасности. Создаваемая структура должна обеспечить адекватное реагирование на вооруженное нападение, а также на другие вызовы и угрозы безопасности сторон.

Командующий группировкой назначается Верховным главнокомандующим вооруженных сил Армении по согласованию с верховным главнокомандующим Вооруженных сил России. Директивы оперативного управления в адрес командующего группировкой вырабатываются штабом Южного военного округа России и оперативным управлением Генштаба Армении, после чего визируются начальниками Генштабов обеих сторон.

В мирное время командующий группировкой подчиняется Генштабу Армении, а в военное время по согласованию сторон также возможно переподчинение командующему Южным военным округом России.

Материально-техническое и финансовое обеспечение своих войск (сил), выделенных в состав объединенной группировки, создание и пополнение запасов материальных средств до согласованных норм осуществляются сторонами самостоятельно. В случаях, когда материально-техническое обеспечение войск затруднено, восполнение запасов материальных средств, восстановление вооружения и военной техники, выполнение иных мероприятий материально-технического обеспечения может осуществляться за счет одной из сторон, при этом восполнение израсходованных материальных средств, последующие взаиморасчеты за предоставленные материальные средства и услуги производятся по дополнительной договоренности между уполномоченными органами.

Президент России Владимир Путин своим распоряжением назначил замминистра обороны Николая Панкова представителем президента при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации вопроса об объединенной группировке войск с Арменией.

15 марта 2017 года президенты России и Армении — Владимир Путин и Серж Саргсян — по итогам переговоров в Кремле заявили о высокой оценке создаваемой Объединенной группировки войск двух стран. «Российская Федерация и Республика Армения будут укреплять роль Организации Договора о коллективной безопасности как гаранта безопасности государств — ее членов, способствовать повышению ее вклада в международные усилия по противодействию вызовам и угрозам безопасности, — говорится в заявлении. — В этом контексте большое значение имеет создание Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации».