Рыбинск, Ярославская область, 27 июня, 2017, 16:58 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области пройдет фестиваль близнецов «Один-в-один». Об этом корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Кадр из кинофильма «Приключения электроника», 1979 г., реж. К. Бромберг

У памятника Льву Ошанину в Рыбинске встретятся близнецы, двойняшки и даже тройняшки со всей Ярославской области. Подобный фестиваль пройдет в регионе впервые. Принять участие в нём предлагают близнецам любого возраста, коих по статистике в области не мало. Только в Рыбинске за последние 10 лет родилось 209 пар двойняшек и 5 тройняшек. Праздник организует городская общественная организация женщин и движение «От маме к маме».

«Наша главная цель — чтобы люди познакомилась. У нас в год рождается по 20 пар близнецов, но они друг друга не знают. А ведь у них есть общие проблемы, не понятные обычным семьям, которые люди могли бы обсудить и решать вместе. В первые дни регистрации на фестиваль подали заявку уже 24 пары близнецов. Пока только дети, но мы ждем, что и взрослые подтянутся», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM организатор фестиваля Елена Трусова.

Сейчас организаторы ищут известных близнецов — артистов, спортсменов, певцов, политиков, которых собираются пригласить на мероприятие.