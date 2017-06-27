Великий Новгород, 27 июня, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Победу одержали итальянские спортсмены (34,402 секунды), которые лидировали и в квалификации.

Весло

Отметим, что в предварительном заезде российская двойка Иваник — Зотов показали второе время после итальянцев — 33,010 секунды, завоевав право на участие сразу в финале.

В департаменте сообщили, что это было дебютное выступление Дмитрия Иваника на первенстве Европы. В состав сборной команды России спортсмен был включён после победы на первенстве страны в мае, где он вместе с Ильёй Зотовым завоевал золото на той же дистанции 200 метров и выполнил норматив мастера спорта.

В настоящее время Дмитрий Иваник продолжит подготовку к первенству мира, которое состоится с 27 по 30 июля в городе Басков (Румыния).

Отметим, что всего в рамках первенства Европы в Белграде спортсмены из 37 стран разыграли 46 комплектов наград. Наибольшее количество наград завоевали команды Венгрии и России — по 22 медали различного достоинства. В общекомандном зачёте лидировала сборная Украины — из 12 медалей, завоёванных украинскими спортсменами, восемь — золотые.