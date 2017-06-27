Канберра, 27 июня, 2017, 17:03 — ИА Регнум. По словам командующего ВМС Австралии вице-адмирала Тима Барретта, причина неисправности силовых установок новых кораблей заключалась в некачественном топливе. Такое заявление адмирал сделал на докладе в Сенате.

Defenseimagery.mil Десантный корабль «Аделаида» ВМС Австралии

По данным портала, универсальный десантный корабль «Аделаида» вышел из дока 27 июня на морские испытания, которые могут продлиться несколько месяцев. После этого корабль должен вернуться к участию в общих операциях флота.

Второй десантный корабль «Канберра» должны вывести из дока 29 июня и сразу задействуют в военно-морских учениях США «Талисман Сайбер» (Talisman Siber), которые ВМС Австралии проведут совместно с флотом США. Военно-морские маневры «Талисман Сайбер» продлятся до конца июля 2017 года.

Справка ИА REGNUM : Универсальные десантные корабли «Аделаида» и «Канберра» были построены для австралийского Королевского флота судостроительной компанией Navantia по образцу десантного корабля «Хуан-Карлос I». Австралийский военно-морской флот получил их в 2014 и в 2016 году.

Корабли длиной 230 метров и водоизмещением в 27 тысяч тонн способны развивать скорость хода до 20 узлов. На борту они могут нести 18 вертолетов. Кроме того, на кораблях данного типа возможно базирование палубных самолетов типа F-35B. Численность десанта, перевозимого кораблём, порядка 700 человек с боевой техникой и полным вооружением. Доковые камеры кораблей способны вмещать от двух до четырех разнотипных десантных катеров.