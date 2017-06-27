Десантные корабли ВМС Австралии испорчены некачественной соляркой
Канберра, 27 июня, 2017, 17:03 — ИА Регнум. По словам командующего ВМС Австралии вице-адмирала Тима Барретта, причина неисправности силовых установок новых кораблей заключалась в некачественном топливе. Такое заявление адмирал сделал на докладе в Сенате.
По данным портала, универсальный десантный корабль «Аделаида» вышел из дока 27 июня на морские испытания, которые могут продлиться несколько месяцев. После этого корабль должен вернуться к участию в общих операциях флота.
Второй десантный корабль «Канберра» должны вывести из дока 29 июня и сразу задействуют в военно-морских учениях США «Талисман Сайбер» (Talisman Siber), которые ВМС Австралии проведут совместно с флотом США. Военно-морские маневры «Талисман Сайбер» продлятся до конца июля 2017 года.
Справка ИА REGNUM : Универсальные десантные корабли «Аделаида» и «Канберра» были построены для австралийского Королевского флота судостроительной компанией Navantia по образцу десантного корабля «Хуан-Карлос I». Австралийский военно-морской флот получил их в 2014 и в 2016 году.
Корабли длиной 230 метров и водоизмещением в 27 тысяч тонн способны развивать скорость хода до 20 узлов. На борту они могут нести 18 вертолетов. Кроме того, на кораблях данного типа возможно базирование палубных самолетов типа F-35B. Численность десанта, перевозимого кораблём, порядка 700 человек с боевой техникой и полным вооружением. Доковые камеры кораблей способны вмещать от двух до четырех разнотипных десантных катеров.