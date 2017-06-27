Москва, 27 июня, 2017, 16:47 — ИА Регнум. С начала недели поддержку отечественной валюте оказал спрос со стороны национальных экспортеров. Понедельник (26 июня) был насыщенным днем в плане июньских налоговых выплат: выплачивались акцизы, НДС и НДПИ. В свою очередь цены на нефть также оказали поддержку рублю, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Банк России Рубль

«27 июня помимо продолжающегося налогового периода рубль снова поддерживает рост нефтяных котировок. Brent в рамках отскок от нижней границы среднесрочного нисходящего канала продолжает рост. Цены вернулись в район уровня 47 долларов за баррель», — сказал Капустянский.

«В свою очередь поддержку нефтяным ценам может оказаться статистка по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США, которая будет опубликована 28 июня. Она имеет все шансы оказаться лучше ожиданий, учитывая фактор непогоды в Мексиканском заливе США. А это в свою очередь порядка 17% добычи в США», — полагает эксперт.

«28 июня также состоится следующий аукцион Минфина по ОФЗ. Спрос на государственный долг снова подтвердит или опровергнет тренд рост сделок carry trade, который поддерживает отечественную валюту в последнее время», — отметил Капустянский.

«Валютная пара usd/rub, в рамках технической картины имеет потенциал снижения в район уровня 57−58 рублей за доллар. В районе этих уровней также проходит 50-дневная скользящая средняя, а также они находятся в середине восходящего канала», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Центробанка РФ на 28 июня составляют 58,88 рубля за американскую валюту и 65,95 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 12 и 13 копеек соответственно.

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