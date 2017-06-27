Симферополь, 27 июня, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Спустя неделю после жёсткой критики со стороны главы Крыма Сергея Аксёнова коммунальщики крымской столицы представили на суд общественности новые графики вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, на заседании Совмина РК, которое проходило на прошлой неделе, глава Крыма Сергей Аксёнов подверг критике профильных чиновников из-за «плавающих» графиков уборки столицы полуострова, о которых ему доложил первый заместитель руководителя администрации Симферополя Александр Овдиенко.

В частности, он сообщил, что из более чем тысячи улиц столицы региона регулярно убирают только 158, а остальными занимаются «по мере необходимости».

«И кто в них плавает? Работают, когда есть настроение? Я так понял, что старого графика не было в помине. А тот, что мне принесли вчера вечером, на нём ещё чернила не высохли», — возмутился тогда глава Крыма, отметив, что жители Симферопольского района массово жалуются на отсутствие внимания со стороны властей к проблемам вывоза ТКО.

Спустя неделю, 27 июня, во время оперативно-хозяйственного совещания администрации Симферополя рассказали о двух десятках обновлённых схем.

«Прошлую неделю предприятие «Экоград» занималось пересмотром своих графиков, 25 июня они были приняты со временем посещения каждой контейнерной площадки. Все 20 графиков разработаны, остаётся только их контролировать», — отметил начальник департамента городского хозяйства Юрий Тимонов.

По мнению первого зама главы администрации Симферополя Александра Овдиенко, большое скопление мусора в разных точках города было связано с неправильной организацией его вывоза, поскольку скорость его наполнения везде различная.

«Когда мусор вывозится везде одинаково, это неэффективно. У нас есть площадки, откуда достаточно вывозить два-три раза в неделю, а есть места, которые нужно очищать три раза в день. 30 июня новые схемы вывоза будут представлены главе республики», — подчеркнул Овдиенко.

Он также признал бессилие местных коммунальщиков в плане организации вывоза мусора из частного сектора, посетовав на безответственность местных жителей.

«Не хотят жители заключать договоры на вывоз мусора. Одни этого не делают, потому что мусор не вывозится, другие — потому что нет договоров. Но порядок и в этом будет наведён», — отметил Овдиенко.

По данным крымского ОНФ, после ряда обращений активистов в рамках проекта «Генеральная уборка» представители министерства экологии Крыма вынесли определения о возбуждении дел об административных правонарушениях по семи эпизодам. Ещё семь случаев нарушений подтвердила природоохранная прокуратура.

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В частности, в Симферопольском районе после обращений общественников были подтверждены несанкционированные свалки в районе автодороги между сёлами Живописное и Урожайное, в селе Константиновка, а также с правой стороны от автодороги между селами Фонтаны и Партизанское.

«Мы проводим рейды по объектам из интерактивной карты свалок в Крыму, фиксируем проблемы и направляем обращения в профильные органы власти и прокуратуру о нарушениях законодательства. По всем фактам, подтверждённым по итогам проверок нашей информации, министерством экологии уже вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Также в адрес властей направлены письма о выявленных несанкционированных свалках для работы по их ликвидации», — заявила руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская.

Отметим, что за первые три месяца работы в Крыму проекта «Генеральная уборка» на интерактивную карту было нанесено более 90 несанкционированных свалок и серых полигонов коммунальных отходов полуострова.