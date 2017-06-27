Владикавказ, 27 июня, 2017, 16:35 — ИА Регнум. В Северной Осетии в скором времени может появиться школа космонавтики. Идею, инициатором которой стал космический конструктор, лауреат Государственной премии СССР, ведущий специалист НПО имени Лавочкина Руслан Комаев, поддержал глава РСО-Алании Вячеслав Битаров, сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе главы и правительства республики.

Strf.ru Руслан Владимирович Комаев

Кроме того, Комаев пообещал помочь в оснащении Владикавказского планетария и в создании студенческого спутника на базе республиканского госуниверситета. Он также предложил организовать в Северной Осетии современный детский технопарк.

«Открыть для детей Северной Осетии школу космонавтики — моя давняя мечта. Молодым всегда интересно попробовать себя в роли космонавтов и конструкторов, готов для этого представить уникальные объекты, рассказывающие и показывающие всю историю отечественной и мировой космонавтики. Уверен, таким образом наши дети будут приобщаться к науке и иметь возможность вырасти учеными и конструкторами», — заявил во время встречи с главой Северной Осетии Руслан Комаев.

Вячеслав Битаров вручил ему медаль «Во славу Осетии», отметив, что республика им гордится. Руслан Комаев, по словам главы региона, прославил свою малую родину, благодаря ему «в космосе есть и осетинский след».

Руководитель региона пообещал помощь в реализации всех идей, предложенных прославленным конструктором.

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