Ростов-на-Дону, 27 июня, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Работа международного аэропорта Ростова-на-Дону на некоторое время была приостановлена. Всех пассажиров аэровокзала эвакуировали, а пассажиров, приземлившихся в воздушной гавани, долго время не выпускали из авиалайнеров. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Sergey Bystro Аэропорт Ростов-на-Дону

«Эвакуация аэропорта. Вроде анонимный звонок», — сообщили в популярном сообществе города-миллионника «ВКонтакте» ростовчане.

Позже к записи последовали комментарии. В частности, от пассажиров, прилетевших из Турции.

«Из самолета не выпускают. Сказали, что аэропорт заминирован. Сидим в самолете с 10:55. Ждем», — написал интернет-пользователь.

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Затем появилась информация о том, что воздушная гавань продолжила свою работу в штатном режиме к 13:00.

По имеющимся сведениям, за время работы взрывотехников были задержаны вылеты пяти рейсов. Никаких взрывчатых веществ силовики не нашли.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года в связи с поступившим сообщением о заложенной бомбе пассажиры аэропорта были эвакуированы. Позже появилась информация о том, что силовики обезвредили найденный в зале воздушной гавани Ростова-на-Дону подозрительный предмет.

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