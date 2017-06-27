Донецк, 27 июня, 2017, 16:24 — ИА Регнум. После введения внешнего управления на предприятиях Донецкой Народной Республики из-за блокады железнодорожных путей со стороны Украины, многие предприятия возобновили свою работу, в их числе оказался и Донецкий металлургический завод. Об этом сегодня, 27 июня, сообщил представитель пресс-службы предприятия, передает ИА REGNUM.

Андрей Бутко Донецкий металлургический завод

«В данное время мы работаем по вынужденной технологии, а именно с использованием основных материалов — кокса и окатышей, без разработанной в свое время на нашем предприятии технологии пылевдувания в горн доменной печи и без кислорода. Для этого есть объективные причины: прежде всего, состояние самого кислородного блока, а также логистика поставок, которая не позволяет пропустить большой объем грузов, сложности с вывозом готовой продукции и побочной продукции производства. Но эта вынужденная технология отработана на нашем предприятии. В нынешних условиях производственный процесс позволяет получать чугун не только марок ПЛ-1 и ПЛ-2, но и товарный чугун с особыми требованиями к химсоставу, который востребован на рынке в особых отраслях машиностроения», — рассказал главный инженер ДМЗ Дмитрий Кривицкий.

Читайте также: Градообразущий гигант как печка: В Донецке закрывают металлургический завод

Любое оборудование для устойчивой работы в перспективе, особенно такой постоянно работающий агрегат, как доменная печь, всегда требует своевременных и качественных ремонтов, подчеркнул он.

«В 2015 и 2016 годах нами была локально восстановлена горновая часть доменной печи №1 в районе леток, восстановлена футеровка охлаждаемой и неохлаждаемой зон печи; отдельные работы по системе охлаждения шахты печи были проведены с февраля по апрель текущего года во время вынужденного простоя из-за отсутствия сырья. Доменная печь №2 в 2018 году должна пройти капитальный ремонт второго расширенного разряда, что в принципе и предусмотрено разработанными у нас титулами проведения капитальных ремонтов. В этом году мы планируем провести проектные проработки, а в следующем, после того, как будет подготовлена соответствующая документация, поставлено необходимое оборудование и материалы, мы начнем ремонт второй доменной печи. В настоящее время печь находится в простое, ввиду необходимости проведения определенных ремонтных работ по шахте печи и отдельным узлам шихтоподачи и рассева, а также дожигающего устройства. Практически все работы будут проводиться собственными силами, без привлечения подрядчиков. Часть материалов была закуплена, но к сожалению, в связи с объективными обстоятельствами, не была доставлена на завод. Поэтому сейчас работа по приобретению необходимых материалов возобновлена повторно. Конечно, это потребует определенных финансовых вложений. Однако, несмотря на сложности, этот шаг надо делать и поддерживать оборудование в работоспособном состоянии», — отметил представитель руководства завода.

Читайте также: ДНР: Енакиевские металлурги возобновили работу

По его словам, донецкие металлурги остаются безработными их-за сложившейся геополитической ситуации. При разрешении возникающих проблем руководство Донецкого металлургического завода обязуется запустить производство на полную мощность:

«На сегодняшний день часть цехов законсервирована (электросталеплавильный, прокатный, кислородно-компрессорный и другие), однако все смонтированное в них на 90−95% новейшее оборудование требует и осмотра, и соответствующего ухода. Сегодня, к сожалению, работает один передел, но мы не забываем и о других направлениях. И при решении всех геополитических проблем готовы достроить и запустить рабочую площадку. Надежды на это не теряем. Об этом говорят при встрече и мои коллеги, и ветераны завода, которых мы не забываем, и все те, кто дорожит нашей историей. Так это и будет».

Донецкий металлургический завод является градообразующим предприятием столицы Донецкой Народной Республики. Основан в 1869 году. В настоящее время предприятие выпускает различные марки чугуна, хотя имеет возможность производить сортовой, листовой и фасонный прокат из более 100 разновидностей углеродистых, конструкционных, низколегированных, легированных обыкновенного качества, качественных и высококачественных марок стали; церковные колокола из цветного высококачественного сплава; стройматериалы, шлаковую продукцию и продукцию известкового производства.