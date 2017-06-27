Ленинградская область, 27 июня, 2017, 16:22 — ИА Регнум. В деревне Низино Ломоносовского района Ленинградской области после долгого перерыва возобновлено строительство жилого комплекса «Ванино», состоящего из 12-ти домов. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

К достройке проблемного ЖК, работы на котором замерли в июне 2016 года, приступило ООО «Ванино». Сейчас на стройплощадке работает несколько бригад, идет кладка стен, обустройство строительной площадки и строительного городка. В июле 2017 года планируется начать фасадные работы, информируют областные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ЖК «Ванино» в Низинском сельском поселении Ломоносовского района насчитывает 171 дольщика. Они заключали договора с предыдущим застройщиком — компанией «Тареал». Вскоре на банковский счет компании был наложен арест, из-за чего работы на стройплощадке остановились.

Для того, чтобы возобновить стройку, власти региона в течение года провели переговоры с 15 потенциальными инвесторами, пока не нашли подходящий вариант. В результате было принято решение о возвращении в проект изначального инвестора — эстонского АО «Техномар и Адрем».

«Компания выполняет работы согласно графику. ООО «Ванино» также подтвердило финансирование проекта. Сейчас в плановом режиме идет подписание соглашений с дольщиками жилого комплекса о смене застройщика», — сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Завершение проблемной стройки находится на особом контроле региональных властей. Как ожидается, ключи от квартир дольщики начнут получать в 2018 году.

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Как напоминают в областной пресс-службе, ранее были достигнуты договоренности с компаниями «КВС» и Setl City о завершении долгостроев во Всеволожском и Гатчинском районах. За последние годы в Ленинградской области достроены 13 проблемных домов, в которые заселились более двух тысяч человек.

В регионе официально зарегистрировано 815 участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных строительных компаний. По каждому долгострою в регионе разработан план мероприятий по вводу домов в эксплуатацию.