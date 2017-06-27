Киев, 27 июня, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Законопроект о «декоммунизации» Днепропетровской и Кировоградской областей Украины уже подготовлен, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает 27 июня «Страна.ua».

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По его словам, Днепропетровская и Кировоградская области будут вскоре переименованы в рамках «декоммунизации», поскольку это имеет «стратегическое значение для государства».

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Парубий также отметил, что законодательные инициативы по изменению Конституции Украины для того, чтобы можно было переименовать области, уже инициированы.

Напомним, 1 июня 2016 года город Днепропетровск на Украине был переименован в Днепр. Также был переименован город Комсомольск в Полтавской области, теперь он называется Горишни Плавни. Подобные переименования проходят в рамках так называемой декоммунизации, то есть уничтожения памяти о России и СССР на Украине.

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