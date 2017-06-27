Москва, 27 июня, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Рынок нефти продолжает реализацию технического отскока. Баррель дорожает третий день подряд, и пока инвесторы не устали выкупать ранее провалившуюся к локальным минимумам нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Бочка» североморского сорта Brent к настоящему времени торгуется по $46,76 (+1,5%). Ближайшая «бычья» цель стоит на $47. Однако даже с учетом наблюдаемого рыночного оптимизма по нефти потенциал новой волны распродаж все еще остается выше, чем хотелось бы. За баррель легкой нефти WTI к середине торгового дня дают $43,95 (+1,3%)», — привела цифры эксперт.

По ее мнению, «после того, как рынок устанет покупать просто потому, что товар изрядно подешевел, вернется шанс для ретеста $43,50−44,50».

«Сегодня, 27 июня, вечером будут опубликованы обновленные данные по запасам нефти от API, которые станут для рынка промежуточным драйвером, — отметила Бодрова. — 28 июня будет представлен аналогичный отчет от Минэнерго США».

«Средние ожидания по статистике Минэнерго предполагают, что запасы сырой нефти за неделю к 23 июня снизились на 2,25 млн баррелей, запасы бензина остались без изменений, а запасы дистиллятов выросли на 300 тыс. Эти два последних компонента — параметры запасов бензина и дистиллятов, которые используются для производства судового топлива и других продуктов, могут стать поводом для очередной распродажи», — полагает эксперт.

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