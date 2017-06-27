Новосибирск, 27 июня, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Ученые из Новосибирска вывели уникальную генетическую линию крыс для исследования шизофрении. Об этом 27 июня сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Крысы

«Основоположником исследования доктором биологических наук Виктором Георгиевичем Колпаковым была создана оригинальная линия крыс «генетической кататонии», склонных к спонтанному застыванию и непроизвольному возбуждению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у крыс выведенной линии присутствуют кататонические реакции, которые имеют два полюса: обездвиженность и непроизвольная возбудимость. С одной стороны, крысы склонны к застыванию, с другой — «нервные».

Ученые утверждают, что генетическая линия крыс с каталепсией, возможно, позволит выяснить, какие биохимические и гормональные изменения характерны для шизофрении и других расстройств.

«Явление кататонии характерно не только для шизофрении, но и для аддитивных психозов типа неврозов, биполярных расстройств, депрессий, а также возникает после посттравматических стрессовых состояний», — приводит издание слова кандидата биологических наук Татьяны Алехиной.

По ее словам «животная» модель хороша тем, что она позволяет найти взаимосвязь между внешними проявлениями болезни — застыванием или повышенной возбудимостью — и изменением биохимических и эндокринологических параметров.

Ученые надеются, что результаты исследования, полученные на животных, позволят лучше понимать течение болезни у человека.