«Движения рубля остаются хаотичными»
Москва, 27 июня, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Российский рубль 27 июня торгуется с понижением в парах с иностранными валютами. Накануне рубль опережал нефть по темпу движения, укрепившись излишне резко, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«Сегодняшние колебания рублевых пар тоже не самые буквальные: американская валюта резко отступает в паре с евро на мировом рынке, но дорожает в паре с рублем», — отметила эксперт.
«Спрос на рубли в рамках очередного налогового периода будет наблюдаться еще день-два, а затем сойдет на нет. На авансцену выйдут прежние факторы влияния — волатильность энергоносителей и параметры оттока капитала», — считает Бодрова.
«Волатильность в рублевых парах все еще слишком высока, чтобы выставлять по ним однозначные цели. Доллар сохранится пока в диапазоне 58,80−59,85 рубля», — полагает эксперт.
Добавим, 27 июня за доллар США дают 58,98 рубля (+0,4%). Евро оценивается в 66,43 рубля (+1,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 28 июня, составляют 58,88 рубля за американскую валюту и 65,95 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 12 и 13 копеек соответственно.
Читайте также: «Рубль: борьба за место под солнцем продолжается»