Москва, 27 июня, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Российский рубль 27 июня торгуется с понижением в парах с иностранными валютами. Накануне рубль опережал нефть по темпу движения, укрепившись излишне резко, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Сегодняшние колебания рублевых пар тоже не самые буквальные: американская валюта резко отступает в паре с евро на мировом рынке, но дорожает в паре с рублем», — отметила эксперт.

«Спрос на рубли в рамках очередного налогового периода будет наблюдаться еще день-два, а затем сойдет на нет. На авансцену выйдут прежние факторы влияния — волатильность энергоносителей и параметры оттока капитала», — считает Бодрова.

«Волатильность в рублевых парах все еще слишком высока, чтобы выставлять по ним однозначные цели. Доллар сохранится пока в диапазоне 58,80−59,85 рубля», — полагает эксперт.

Добавим, 27 июня за доллар США дают 58,98 рубля (+0,4%). Евро оценивается в 66,43 рубля (+1,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 28 июня, составляют 58,88 рубля за американскую валюту и 65,95 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 12 и 13 копеек соответственно.

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