Пермь, 27 июня, 2017, 15:58 — ИА Регнум. В Перми огласили приговор местному жителю, выступившему посредником в крупном взяточничестве. Он передал от предпринимателя 525 тыс. рублей чиновнику за решение земельного вопроса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по пермскому краю.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Следствием и судом установлено, что днём 15 февраля 2017 года осуждённый, с целью реализации ранее достигнутого между заместителем начальника департамента земельных отношений администрации Перми и индивидуальным предпринимателем соглашения о получении чиновником взятки через посредника в размере 525 тысяч рублей за решение вопроса о предоставлении земельного участка, находясь в салоне автомобиля получил от предпринимателя деньги.

Передача денег происходила под контролем правоохранителей, поскольку предприниматель признался в противоправных действиях чиновника. После получения денег посредника сразу же задержали. В этот же день был задержан чиновник, в интересах которого была получена взятка.

Приговором суда посреднику назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 миллион 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее вынесен приговор в отношении экс-чиновника мэрии. Экс-заместителю начальника департамента земельных отношений администрации города Павлу Пахунову за покушение на получение крупной взятки назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллион 575 тысяч рублей, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на два с половиной года. взятка предполагалась за помощь в оформлении земельного участка под лодочную станцию в микрорайоне Заозерье, а посредником в получении взятки стал директор ООО «СтройПерспектива», который, как отметил портал permnews.ru являлся другом Пахунова.