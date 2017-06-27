Москва, 27 июня, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Российские власти намерены продолжить разъяснять позицию Москвы и реальное положение дел в зоне конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Так в Кремле прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия является «агрессором» на Украине. Песков заявил, что с такой оценкой в Кремле не согласны.

«Российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по украинскому сюжету», — сказал Песков.

Он напомнил, что влияния эта ситуация на нормандский формат не окажет. Наоборот, она подчеркивает значение нормандского формата как единственной безальтернативной платформы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Что касается слов Макрона о связывающей Париж и Киев «тысячелетней истории», Песков отметил, что вряд ли стоит оспаривать тот факт, что Киевская Русь в истории была.

«И здесь нечего добавлять», — заключил представитель Кремля.

Ранее президент Франции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Петром Порошенко заявил, что в Париже никогда не признают «аннексии» Крыма Россией. Также он заявил, что агрессором на востоке Украины выступает Россия и это является «общеизвестным фактом».

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Также президент УкраиныПётр Порошенкозаявил о договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в «нормандском формате», который может получить название «формулы Макрона».