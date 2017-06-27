Пекин, 27 июня, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Официальные лица Китая заявили 27 июня, что выступают против любых вмешательств во внутренние дела в стране, в том числе это касается и Ватикана, сообщает Agence France-Presse.

ИА REGNUM Епископ в Китае

Римская католическая церковь отметила, что один из епископов в Китае пропал без вести, после того, как был насильственно удален из своей епархии.

Спор между Пекином и Ватиканом о праве назначать епископов в Китае продолжается многие десятилетия.

«Китай выступает против любого вмешательства во внутренние дела страны», — подчеркнул представитель министерства иностранных дел страны Лу Канг.

«Как и другие государства мы укрепляем наше управление по религиозным делам», — добавил он.

Напомним, официальный Пекин контролирует религиозные учреждения в стране, в том числе и христианскую церковь, что противоречит желанием Ватикана участвовать в назначении на должности представителей духовенства.