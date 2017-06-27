Киев, 27 июня, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Из СИЗО был отпущен главный редактор украинского интернет-издания «Страна» Игорь Гужва, сообщает 27 июня «Страна.ua».

Роман Манекин Игорь Гужва

Согласно сообщению, главного редактора издания отпустили под залог размером в 544 тыс. гривен ($20,89 тыс.).

По словам Игоря Гужвы, против него готовятся еще два уголовных дела — одно против самого главного редактора, второе — против издания «Страна». Он отметил, что все обвинения против него «абсурдны», а дела — «сфабрикованы».

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Главный редактор сказал, что уголовное дело против него — это провокация против редакции, потому что правительство работает на зачистку оппозиционных журналистов.

«Власти хотят показать, что у них предел терпения заканчивается», — сказал Гужва.

Тем не менее, отметил журналист, издание продолжит свою работу, несмотря ни на какие обвинения властей Украины.

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Напомним, 23 июня глава издания «Страна» Игорь Гужва был задержан по подозрению в коррупции. В офисе издания прошли обыски, а самому главному редактору было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки у депутата Верховной рады в обмен на то, что издание не будет публиковать некоторые материалы.