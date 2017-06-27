Пхеньян, 27 июня, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Вопрос сотрудничества Северной Кореи с южнокорейскими властями по поводу организации зимних Олимпийских игр 2018 года Пхеньяном не рассматривается, заявил Чан Ун, член Национального олимпийского комитета КНДР, передает 27 июня ВВС.

(stephan) Флаги КНДР

«Как эксперт в области Олимпийских игр я могу сказать, что обсуждать данную тему уже слишком поздно», — сказал северокорейский деятель.

Чан Ун отметил, что для совместных мероприятий нужны переговоры, которые, в свою очередь, требуют времени. Он привел пример с участием корейских спортсменов в международных соревнованиях: в сборной участвовали игроки по настольному теннису от Пхеньяна и от Сеула.

«Для создания совместной команды понадобились 22 раунда переговоров, а весь процесс занял пять месяцев», — отметил он.

Напомним, зимние Олимпийские игры в 2018 году состоятся в городе Пхенчхане (Южная Корея).

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24 июня южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил, что участие сборной Северной Кореи в зимних Олимпийских играх 2018 года укрепят мир на Корейском полуострове.

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