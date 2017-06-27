Уфа, 27 июня, 2017, 15:52 — ИА Регнум. В Башкирии сотрудники Управления экономической безопасности совместно с коллегами из Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту получения крупной взятки в сфере лесозаготовки, об этом сообщает сегодня, 27 июня, пресс-служба МВД по региону.

sajinka2 Коррупция

Следователями установлено, что один из предпринимателей заключил договор с «Инзерским лесхозом» на вырубку 173 кубометров леса. Инженер лесопользования по Инзерскому лесничеству договорился с врио директора «Инзерский лесхоз» выделить предпринимателю дополнительно еще 280 кубометров древесины за незаконное вознаграждение.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлено, что инженер потребовал у предпринимателя за дополнительный объем выделенной древесины 224 тысячи рублей. 25 июня сотрудник лесхоза задержан полицейскими с поличным при получении требуемой суммы. В дальнейшем мужчина согласился сотрудничать со следствием. При передаче им 112 тысяч рублей в ходе оперативного мероприятия была задержана врио директора лесхоза», — сообщили в ведомстве.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Сейчас бывшим чиновникам грозит штраф до 4 миллионов рублей.