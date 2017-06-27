Калуга, 27 июня, 2017, 16:12 — ИА Регнум. 15-летний пассажир автомобиля «КИА ШУМА-2» погиб на месте и еще двое 16-летних подростков были доставлены в больницу с ушибами позвоночника после дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на 43 км автодороги «Белоусово-Высокиничи-Серпухов». Об этом 27 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УГИБДД калужского областного управления МВД России.

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По предварительным данным, 30-летний водитель иномарки не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся. Он также серьезно пострадал в ДТП, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом грудины.

Напомним, на федеральных автодорогах Калужской области за 5 месяцев 2017 года было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 ребенка погибли и 24 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года госавтоинспекцией отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Всего за это время в 514 дорожно-транспортных происшествиях 60 человек погибли и 687 получили ранения.