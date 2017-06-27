Мадрид, 27 июня, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Воды Антарктиды содержат кофеин, ибупрофен, парацетамол и кокаин, и иногда в концентрациях на уровне тех, что встречаются в водах европейского континента или других густонаселенных регионов Земли, сообщает издание El País.

Andrzej 22 Общий вид Антарктики

Об этом свидетельствует первое исследование, которое проанализировало наличие лекарственных препаратов и наркотиков в водах полуострова Антарктиды, выдающегося рогом на северо-западе континента, места, которое ежегодно посещают тысячи туристов, и где сосредоточено большинство научных баз.

«Присутствие человека привносит загрязняющие вещества, ранее не анализируемые; в зависимости от их токсичности, стойкости и биоаккумуляции, это может привести к повреждению экосистемы Антарктики», — говорит Иоланда Валькарсель, исследователь Мадридского университета им. короля Хуана Карлоса и соавтор исследования.

Для данного исследования ученые из Горно-геологического института Испании, Автономного университета Мадрида и Национального института водного хозяйства Аргентины собрали образцы воды из ручьев, прудов, водостоков ледников и сбросов неочищенных сточных вод в областях с наибольшей концентрацией туристов и научных баз. Образцы были проанализированы на наличие 25 медицинских препаратов и 21 вида рекреационных и наркотических веществ. Двенадцать из них появились в анализах.

Оказалось, что в самой высокой концентрации встречаются противовоспалительные и анальгетические вещества, которые создают «высокий риск» для окружающей среды.

В группе «рекреационных веществ» наиболее распространенными стали кофеин и эфедрин, который также используется в медицинских целях. Исследование выявило и основной метаболит кокаина в одной из 10 проб, взятой рядом с аргентинской научной и военной базой Марамбио. Концентрации «похожи» на те, что встречаются в реках Испании, Италии, Бельгии и Великобритании, говорится в исследовании.

Ввиду того, что «присутствие этого вещества может быть связано с потреблением даже за пределами анализируемой области, то целесообразно вести непрерывный мониторинг из-за потенциальных рисков, которым могут подвергаться водные экосистемы Антарктики», говорится в работе.

«Специальные климатические условия Антарктического континента, где холода продолжаются большую часть года, могут замедлить или препятствовать процессам микробной деградации и фоторазложению таких загрязняющих веществ», — пояснил Луис Морено, научный сотрудник Горно-геологического института и соавтор исследования.

Напомним, Антарктида на сегодняшний день является наименее освоенным людьми континентом с населением от 1 тыс. до 4 тыс. человек, на территории, по данным исследования, в 27 раз превышающей территорию Испании. Однако туризм в регионе находится на подъеме.

В 2010 году было зарегистрировано около 30 тыс. посетителей Антарктиды, в то время как в 2013 году их было уже 37,4 тыс. Согласно данным, опубликованным в 2016 году, количество посетителей, которые высадились на побережье, также растет, и в некоторых конкретных точках Антарктического полуострова регистрируется до 16 тыс. посетителей в год. Как правило, посещения континента происходят в летнее время, в период наиболее «чувствительный» для флоры и фауны.