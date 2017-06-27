Симферополь, 27 июня, 2017, 15:54 — ИА Регнум. "Предлагаю с учетом значимости судостроительных предприятий Крыма в укреплении обороноспособности страны рассмотреть вопрос их интеграции в оборонно-промышленный комплекс России. Производственный потенциал данных предприятий достаточно высок», — заявил Патрушев.

Kremlin.ru Николай Платонович Патрушев

По его словам, для реализации потенциала крымских судостроительных предприятий нужно завершить передачу в федеральную собственность имущества комплексов государственных унитарных предприятий, разработать программы их развития и обеспечить финансовое оздоровление, а также оснастить заводы новейшим оборудованием и создать новые гарантированные рабочие места.

«В числе приоритетов — недопущение срывов исполнения заданий гособоронзаказа, исполнение основных производственных фондов по прямому назначению», — подчеркнул он.

«Необходимо обеспечить эффективную загрузку производственных мощностей предприятий заказами, а их работников — гарантированной достойной заработной платой», — добавил секретарь Совбеза.

В свою очередь, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов отметил, что темпы технического переоснащения и интеграции судостроительных предприятий Республики Крым и Севастополя в оборонно-промышленный комплекс РФ пока что не достигли ожидаемых темпов.

Причина заключается в медленных процедурах регистрации и кадастрирования указанных предприятий, переоформления лицензий на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Кроме того, по его словам, остро стоит вопрос вопрос кадрового обеспечения квалифицированными специалистами судостроительных предприятий полуострова.