Чебоксары, 27 июня, 2017, 15:37 — ИА Регнум. На внеочередной сессии Госсовета Чувашии, которая прошла сегодня, 27 июня, главной фигурой стал вице-спикер парламента, лидер чувашских единороссов Николай Малов, который переходит на работу в Госдуму. Впервые с момента передачи освободившегося мандата, Малова поздравили публично и несколько раз, словно компенсируя продолжающееся гробовое молчание республиканской власти. Депутатский корпус на этот раз был удивительно монолитным: сожалели о переходе Малова не только его коллеги, считая этот вопрос «тяжёлым», лаконично говоря, что «жаль», но и оппозиция, которая даже сложила в честь «достойного человека» стихи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Николай Малов и Валерий Филимонов

Сессия началась с выступления спикера парламента Валерия Филимонова, который озвучил достижения республики за последний год, заявил о «достойном месте» Чувашии среди «динамично развивающихся» регионов страны и рассказал о «незабываемых впечатлениях» по итогам празднования Дня Республики. Можно сказать, что его 15-минутный отчёт стал ответом на публикацию ИА REGNUM о прошедшем Дне Республики и духе праздника.

Читайте также:Синдром усталости в Чувашии: День Республики — как он стал далёк

При этом, щеголяя вторым местом Чувашии в рейтинге АСИ по «состоянию инвестиционного климата» (подразумевает усилия властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса), вслед за чиновниками лукаво переиначил его, называя его рейтингом «инвестиционной привлекательности», что не соответствует действительности: такой рейтинг АСИ не озвучивал.

«Порой можно слышать, что рейтинги вещь лукавая, не стоит им доверять», — словно сам выпорол себя Валерий Филимонов, заявив, что рейтинги служат ориентиром для бизнеса и инвесторов и их составляют «эксперты на основе мнений самих же бизнесменов».

Следующие 15 минут были целиком посвящены Николаю Малову, который досрочно сложил депутатские полномочия в Госсовете республики в связи с переходом в Госдуму: вице-спикеру и лидеру чувашских единороссов передан мандат Марата Сафина, который принял решение о сложении депутатских полномочий. На Малова посыпались поздравления от коллег, слова благодарности «за активную депутатскую деятельность» и одновременно — сожаление, что такой «достойный человек» покидает стены чувашского парламента.

Валерий Филимонов от имени парламента выразил «искреннюю благодарность за совместную работу», пожелав успешной депутатской работы «уже на федеральном уровне». Коллега по партии и заместитель по комитету Олег Таланов, выступивший докладчиком, признался, что «вопросы лёгкие, но для меня очень тяжёлые»: «Жаль». Лёгкую пикировку устроил лидер фракции справороссов Игорь Моляков, поинтересовавшись, над чем Малов, которого помимо прочего отличает чувство юмора, «будет смеяться в Госдуме».

«Над собой, наверное, в первую очередь. С этого надо начинать. Но многие годы работы вместе с вами, в одной команде депутатского корпуса, думаю, недолго позволят мне продолжать это действие», — добавил туману Николай Малов.

Это справоросса только раззадорило. Выйдя к трибуне, чтобы сказать «хорошие слова», он напомнил, как в Москве прощались с олимпийским Мишкой в 1980 году.

«Помните, олимпийский Мишка у нас был. Он улетал, и весь стадион плакал. Думал, какими бы словами проводить Николая Владимировича. И пусть он простит меня за некоторую такую фамильярность, но родились такие строки: «До свидания, наш ласковый Коля, думать в Думу скорей улетай». Улетайте, Николай Владимирович, может быть, вы когда-нибудь вернётесь к нам», — многозначительно заметил Моляков.

Ответ не заставил себя ждать. В своей завершающей речи Николай Малов, поблагодарив всех за «добрые слова», «отдельные слова благодарности» высказал оппозиционеру и очень небольшому кругу депутатов:

«Отдельные слова благодарности хотел бы сказать в адрес моего коллеги, Игоря Юрьевича Молякова за его слова «улетай», за его веру. Все мы знаем, что рождённый ползать — летать не может. И, конечно, отдельные слова благодарности судьбе, так как мне повезло работать с такими людьми, как я уже сказал, как с депутатом Моляковым Игорем Юрьевичем. Здесь находится Михайловский Михаил Алексеевич (бывший спикер Госсовета), Мидуков Владимир Петрович (бывший вице-спикер) и, конечно, Попов Юрий Алексеевич (экс-спикер). Всем большое спасибо и всего доброго».

Народная пословица ещё больше всё запутала: то ли Малов уже отказывается от возможных политических перспектив, то ли намекал неприлично, то ли пошутил неудачно. Все вопросы о сложении полномочий Николая Малова (вице-спикера, главы комитета, депутата) приняты единогласно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-спикер парламента, главный единоросс республики Николай Малов переходит в Госдуму и получает статус федерального политика. Таким образом, Чувашия отыграет «потерянный» думский мандат и впервые с 2011 года в нижней палате парламента республику будут представлять три единоросса. Но официальная власть предпочитает молчать об этом знаковом событии — даже в праздничную неделю национального праздника, посвящённого Дню Республики, когда вспоминают все достижения за год. Такая позиция чувашских властей понятна: на политическом поле появляется сильный и самодостаточный игрок, не приближённый к власти ни дружескими, ни родственными связями, но чей карьерный рост может изменить политическую конфигурацию в Чувашии.

Напомним, в настоящее время Чувашию в Госдуме представляют единороссы Алена Аршинова и Леонид Черкесов, справороссы Анатолий Аксаков и Олег Николаев, коммунист Валентин Шурчанов.