Брюссель, 27 июня, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Европейская комиссия наложила на корпорацию Google штраф в €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Об этом говорится 27 июня в пресс-релизе регулятора.

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Следствие по нарушениям антимонопольного законодательства со стороны Google длилось семь лет. Речь идет о продвижении в поисковике Google продукта корпорации — сервиса «Google Покупки», и других нарушениях.

Так, в 2016 году Еврокомиссия заявила о претензиях в связи с неправомочным требованием от производителей смартфонов с Android предустанавливать собственные приложения Google — браузер Chrome и Google Search.

ЕК обвиняет Google в основном в том, что корпорация подтасовывает результаты поиска по отдельным товарам и услугам с целью размещения в результатах поиска на первых позициях коммерческих партнеров и клиентов Google.

Кроме того, Google навязывает своим клиентам минимальные объемы своих рекламных объявлений. Сервис"Google Покупки», интегрированный в поисковую систему, был запущен в 2002 году.

Теперь компания-владелец Google — Alphabet Inc. — должна в течение 90 дней поменять поисковый алгоритм, чтобы обеспечить равные права для всех агрегаторов торговых площадок.

В случае отказа выполнять требование ЕК, Alphabet Inc. будет ежедневно выплачивать пени в размере 5% от среднего дневного оборота компании. Ранее штрафы подобных размеров не выписывались — рекорд в 2009 году поставила компания Intel, ее оштрафовали на €1 млрд.

Претензии к Google выдвигались и в других странах. Так, в России Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обвинила корпорацию в злоупотреблении доминирующим положением.

Речь идет об обязательстве производителей продающихся в России смартфонов магазином приложений Google Play только на определенных условиях — в нем должны быть предустановлены другие сервисы компании.

После разбирательств в судах ФАС и компания Google пришли к мировому соглашению, оно утверждено Арбитражным судом Московского округа: корпорация согласилась выплатить два штрафа — в 438 млн рублей и в 1 млн рублей.