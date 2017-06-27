Вашингтон, 27 июня, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Руководству телеканала CNN, уволившему причастных к созданию материала о советнике президента США Энтони Скарамуччи и его «связях» с Россией, нужно убрать и другие «фальшивые материалы». Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«CNN пришлось удалить большой материал про Россию, а трое сотрудников были вынуждены уволиться, — написал глава Белого дома. — А что насчет других фальшивых материалов, которые они делают? Фейковые новости!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня телеканал CNN объявил об увольнении трех сотрудников, причастных к опубликованному на сайте телекомпании расследованию «связей» экс-советника Трампа Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

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