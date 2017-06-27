Москва, 27 июня, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Российский боец Федор Емельяненко, потерпевший поражение в поединке против американца Мэтта Митриона, рассказал о причинах проигрыша.

Larry Burton Фёдор Емельяненко

«У нас с Митрионом произошла обоюдная атака, в результате мы оба одновременно отправились в нокдаун. Он оправился на доли секунды быстрее меня. Именно этого времени и хватило для определения исхода поединка. Порой всё решают мельчайшие моменты», — сказал Емельяненко в интервью «Известиям».

Комментируя свою подготовку к поединку, боец сказал, что провел великолепный тренировочный сбор и отработал все возможные варианты ведения боя вместе со спарринг-партнерами.

«К сожалению, в этот вечер удача была не на моей стороне. Повторюсь еще раз: исход боя решили доли секунд, а не моя подготовка», — заключил Емельяненко.

Российский боец также сказал, что не планирует завершать карьеру и что в его контракте запланированы еще как минимум два поединка. В ближайшее время он вместе с тренерским штабом намерен изучить ход поединка, чтобы сделать определенные выводы. Кроме того, Емельяненко хочет провести с Митрионом бой-реванш.

Напомним, российский боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко по прозвищу «Последний император» проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону в первом раунде боя, который состоялся 24 июня в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator.