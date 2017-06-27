Псков, 27 июня, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Фигурки ангелов, изготовленные воспитанниками Псковских интеграционных мастерских — уникального центра для реабилитации инвалидов — побывали на Международной космической станции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сегодня, 27 июня, в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Андреем Турчаком рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Александр Иванов.

Pskov.ru «Псковские ангелы» на МКС

По его словам, 20 апреля 2017 года на пилотируемом космическом корабле «Союз МС-04» две фигурки «псковских ангелов» были доставлены на МКС. 2 июня символы были успешно возвращены на землю.

Андрей Турчак сообщил, что теперь один из ангелов будет храниться в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, а второй — в интеграционных мастерских.

Напомним, Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. Шмитца в Пскове созданы в 1999 году. Это учреждение — уникальное для России. В комплексе коттеджей на окраине Пскова живут и работают люди с ограниченными умственными или физическими возможностями. На сегодняшний день в мастерских функционирует 11 отделений, среди которых швейное, прачечное, отделения деревообработки и растениеводства и другие.

Идея «полёта псковского ангела в космос» родилась в 2016 году на встрече губернатора региона Андрея Турчака с представителями немецкой общественной организации «Инициатива Псков», благодаря поддержке которой функционируют мастерские в Пскове. В дальнейшем предложение главы региона поддержали в «Роскосмосе».