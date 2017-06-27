«Псковские ангелы» побывали в космосе
Псков, 27 июня, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Фигурки ангелов, изготовленные воспитанниками Псковских интеграционных мастерских — уникального центра для реабилитации инвалидов — побывали на Международной космической станции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сегодня, 27 июня, в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Андреем Турчаком рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Александр Иванов.
По его словам, 20 апреля 2017 года на пилотируемом космическом корабле «Союз МС-04» две фигурки «псковских ангелов» были доставлены на МКС. 2 июня символы были успешно возвращены на землю.
Андрей Турчак сообщил, что теперь один из ангелов будет храниться в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, а второй — в интеграционных мастерских.
Напомним, Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. Шмитца в Пскове созданы в 1999 году. Это учреждение — уникальное для России. В комплексе коттеджей на окраине Пскова живут и работают люди с ограниченными умственными или физическими возможностями. На сегодняшний день в мастерских функционирует 11 отделений, среди которых швейное, прачечное, отделения деревообработки и растениеводства и другие.
Идея «полёта псковского ангела в космос» родилась в 2016 году на встрече губернатора региона Андрея Турчака с представителями немецкой общественной организации «Инициатива Псков», благодаря поддержке которой функционируют мастерские в Пскове. В дальнейшем предложение главы региона поддержали в «Роскосмосе».