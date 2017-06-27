Астана, 27 июня, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Доходы Казахстана от транзита в 2016 году составили 267 млрд тенге (48,5 млрд рублей) и к 2020 году их планируется увеличить до 1,3 трлн тенге (236,4 млрд рублей). В целом, кумулятивный вклад транзитных перевозок в ВВП Казахстана на данный момент составляет 7,8%, а к 2020 году прогнозируется уровень в 11%, что составит порядка 5,2 млрд долларов США. Такую информацию представил сегодня, 27 июня, на заседании правительства Казахстана министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По информации министра, Казахстан с 2010 года инвестировал в транспортную отрасль 6,5 трлн тенге (1,18 трлн рублей), из которых 2,2 трлн тенге (400 млрд рублей) выделены из государственного бюджета на развитие транспортной инфраструктуры.

Касымбек заявил, что развитию транзитной сферы в Казахстане способствует укрепление торговых взаимоотношений Китая и Юго-Восточной Азии с Европейским союзом.

«Казахстан, находясь в жесткой конкуренции за привлечение транзитных грузов, смог создать конкурентоспособный сухопутный маршрут в противовес традиционным международным маршрутам», — сказал Женис Касымбек.

В частности, министр заявил, что Северный морской путь составляет 14−15 тыс. километров и занимает 33−35 суток, однако он доступен только 5 месяцев в году — с июня по ноябрь. Южный морской путь составляет более 23 тыс. км и занимает 35−45 суток. Транссибирский маршрут составляет 11−12 тыс. километров и в среднем занимает 18−20 суток. Маршрут же через Казахстан составляет 9−10 тысяч километров и занимает в среднем 13−15 дней.

Он рассказал, что основные перевозки приходятся на железнодорожный и автотранспорт. Для дальнейшего развития их транзитного потенциала перед Казахстаном стоят следующие задачи:

упрощение автоматизации таможенных процедур;

создание единой электронной платформы для работы государственных органов и транспортных организаций;

увеличение количества фитинговых платформ и контейнеров;

обеспечение 80-футовыми фитинговыми платформами.

Автотранспорт

Объем транзитных автоперевозок за пять месяцев текущего года, по данным министра, составил 1,07 млн тонн, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Этому, по словам Жениса Касымбека, в значительной мере способствовало открытие транзитного коридора Западная Европа-Западный Китай.

В целом, по данным министра, за 2016 год объем транзитных автоперевозок составил 1,4 млн тон, что на 16,7% больше, чем в 2015 году.

Основная доля перевозок приходится на направление Китай-ЕАЭС. В 2015 году объем транзитных автоперевозок превысил 570 тыс. тонн, в 2016 году составил около 600 тыс. тонн, а за в 2017 году за 5 месяцев — порядка 650 тыс. тонн.

Вторым популярным маршрутом является перевозка грузов по направлению Узбекистан-ЕАЭС. Здесь объем перевозок в 2015 году составил около 180 тыс. тонн, в 2016 году — свыше 280 тыс. тонн, а за первые пять месяцев 2017 года он уже равен годовым показателям 2016 года. Основные перевозимые автотранспортом товары, по сведениям Жениса Касымбека, это товары народного потребления, оборудование, аппаратура, продукты растительного происхождения.

В рамках автотранспортного транзита большую роль играет транскаспийский маршрут через порты Актау и Курык. Всего за 2016 им воспользовались более 13 тысяч единиц автотранспорта, что в семь раз превышает показатели 2015 года. При этом за пять месяцев 2017 года в порту Актау обслужили 5,5 тыс. единиц автотранспорта, что на 500 единиц больше, чем за аналогичный период 2016 года. С начала года порт Курык уже обслужил 91 железнодорожный паром.

Министр представил ряд данных и по перспективам развития автомобильного транзита:

«В соответствии с достигнутыми договоренностями в рамках ШОС будут открыты до 2020 года 4 транзитных автодорожных коридора — 2 в направлении Китай-Россия и 2 в направлении Китай-Странцы Центральной Азии. Это позволит дополнительно привлечь объемы грузов с территории КНР», — рассказал Женис Касымбек.

Он также отметил что до 2020 года Казахстан планирует сделать платными семь тысяч километров автомобильных дорог республиканского значения и в этой связи ожидает ежегодное пополнение бюджета на 30 млрд тенге (6 млрд рублей) только от транзитных перевозок.

Авиатранспорт

По сведениям Жениса Касымбека, в период с 2010 по 2016 года количество транзитных пассажиров казахстанских авиакомпаний выросло в 20 раз — с 20 тыс. до 478 тыс. пассажиров в год. До конца 2017 года планируется перевезти 600 тыс. транзитных авиапассажиров, а до 2020 года — 1,6 млн человек.

«Ключевые пассажиропотоки транзитом через Казахстан наблюдаются по направлению из Китая в Европу, из Китая в Россию, из Китая в Турцию, между Европой и Индией и Юго-Восточной Азией, между Украйиной и Узбекистаном, между Киргизией и Южной Кореей», — сказал министр.

В пилотном режиме введен 72-х часовой безвизовый режим для граждан КНР, следующих транзитом через аэропорты Астана-Алма-Аты казахстанскими авиакомпаниями в период проведения ЭКСПО-2017.

По словам министра, Казахстан после модернизации своих НПЗ сможет справиться с основной проблемой, мешающей развитию авиатранзита — нехваткой собственного авиакеросина. В настоящее время Казахстан вырабатывает только 30% от потребности, а оставшуюся часть импортирует из России.

Железнодорожный транспорт

По данным министерства по инвестициям и развитию, объем транзитных контейнерных перевозок за 5 месяцев 2017 года составил 119 тыс. ДФЭ (Двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств — ИА REGNUM ), что в 1,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. До конца 2017 года планируется достичь показателя в 320 тыс. ДФЭ, а до 2020 года общий объем должен составить 2 млн контейнеров.

Более подробные сведения по железнодорожным контейнерным перевозкам представил на заседании правительства президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев.

Он отметил, что количество контейнерных поездов за 5 месяцев 2017 года в направлении Китай-Европа-Китай составили 681 единиц, что в два раза больше аналогичного периода 2016 года. В двукратном размере также увеличились перевозки по направлению Китай-Россия-Китай — их объем составил более 2 тыс. контейнеров. По направлению Китай-Центральная Азия-Китай данный показатель вырос на 44% и составил свыше 41 тыс. контейнеров.

«Если в 2012 году Казахстан имел 12% доли на сухопутном маршруте Китай-Европа-Китай, то в 2016 году доля Казахстана увеличилась до 68%. К 2020 году ставиться цель повысить эту долю до не менее 80%», — доложил он.

Что касается перспектив, то Канат Алпысбаев рассказал, что к 2020 году по направлению Китай-Европа-Китай планируется достичь показателя 800 тыс. ДФЭ, по направлению Россия-Китай и прочие страны — 400 тыс. ДФЭ, а по направлению Китай-Кавказ-Турция — 300 тыс. ДФЭ. При этом в направлении Казахстан-Иран-Ирак тоже возможен большой рост — там Казахстан планирует достичь уровня 500 тыс. ДФЭ в год.

Напомним, Китай к 2020 году планирует увеличить количество контейнерных поездов в направлении Китай-Европа до 5 тысяч, из которых 3 тысячи будут приходиться на территорию Казахстана.

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Однако, по мнению казахстанских экспертов, Казахстан пока не готов к такому объему и должен поработать над развитием инфраструктуры.